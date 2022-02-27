2022/02/27 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب هادي السلامي، اليوم الأحد، سؤالاً برلمانياً حول كيفية اصدار عفو عن تاجر مخدرات.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) إن "النائب هادي السلامي وجه سؤالاً برلمانياً عن كيفية اصدار عفو لتاجر مخدرات واطلاق سراحه من قبل الحكومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. سؤال برلماني للكاظمي بشأن العفو عن تاجر مخدرات - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. سؤال برلماني للكاظمي بشأن العفو عن تاجر مخدرات - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).