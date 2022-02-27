هاجم مطحنة بـ’RBG7’.. شرطة ميسان تصطاد مطلوباً بتهمة ’الإرهاب’

2022/02/27 | 13:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الأحد، القبض على متهم مطلوب بجرائم ابتزاز واعتداء، في إحدى مناطق مدينة العمارة.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 شباط 2022)، أن "شعبة مكافحة إجرام حطين وبالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان، تمكنت من اعتقال متهم اعترف صراحةً بقيامة مع مجموعتة الإجرامية بتنفيذ عملية ابتزاز وتهديد إحدى شركات المقاولة وكذلك الاعتداء على مطحنة تعود لصاحب الشركة واستهدافها بواسطة صاروخ (RBG7 -قاذفة) ورشاش (BKC) بغرض الضغط والابتزاز".

وأضافت، ان "عملية القبض جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لعناصر الجريمة بكل أنواعها وكل من يهدد أرواح وممتلكات المواطنين"، مشيرة إلى "إحالة المتهم للقضاء وتوقيفه وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، حصيلة عمليات تفتيش في محافظة ميسان.





وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (24 شباط 2022)، أن "عمليات التفتيش لمناطق مختلفة بالمحافظة، أسفرت عن ضبط العديد من الاسلحة، حيث باشرت صباح اليوم الخميس، مفارز من شرطة المحافظة بجميع صنوفها القتالية والاجرائية بالاشتراك مع قوة لواء القوات الخاصة ولواء الرد السريع التابع لوزارة الداخلية بالإضافة الى الأجهزة الاستخبارية، بتفتيش عدد من مناطق مدينة العمارة، ضمن قطاعي حطين والبلدة، وأسفرت عن ضبط مجموعة من البنادق المتنوعة والرمانات اليدوية وكميات من الاعتدة ومواد أخرى، تم أحالت المضبوطات الى الجهات المختصة".

وأكدت القطعات الامنية في ميسان بأنها "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على أمن واستقرار المحافظة".

وأعلنت مديرية شرطة المحافظة، في وقت سابق، القبض على (42) مطلوباً متهمين بجرائم قتل ومخدرات وسرقات.

وذكر بيان للمديرية شرطة المحافظة، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2022)، أنه "خلال تكثيف الجهود الأمنية في تنفيذ مذكرات إلقاء القبض لاسيما الجنائية منها وتعزيز الأمن والاستقرار لعموم مناطق محافظة ميسان".

وأعلنت المديرية "القبض على (42) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة ، كان أبرزها متهمين بجرائم القتل والمخدرات والارهاب والسرقات وقضايا منفصلة ، بالإضافة الى ضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة واعتدة مختلفة الانواع".

وأضافت أن "عمليات القبض جرت من خلال ممارسات أمنية وسلسلة من عمليات الدهم والتفتيش نفذتها مفارز شرطة الأقسام وأفواج طوارئ ميسان في غضون الـ24 ساعة الماضية بمناطق متفرقة من عموم المحافظة ، بالإشتراك مع قوة من لواء القوات الخاصة وقيادة التدخل السريع ومفارز الأجهزة الامنية والاستخبارية".

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