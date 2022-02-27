2022/02/27 | 13:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، اقتحام قوات روسية لمدينة خاركيف الاستراتيجية القريبة من الحدود مع روسيا.وذكر مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون هيراشينكو، في رسالة على تطبيق “تلغرام” بأن “مركبات عسكرية روسية شوهدت في شوارع خاركيف، شمال شرق أوكرانيا”.وأظهرت مقاطع مصورة بثها هيراشينكو ودائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة في …

ظهرت المقالة اوكرانيا: الجيش الروسي اقتحم خاركيف أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوكرانيا: الجيش الروسي اقتحم خاركيف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوكرانيا: الجيش الروسي اقتحم خاركيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).