المرور تعلن فتح الطرق المغلقة في بغداد

2022/02/27 | 13:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعادت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، فتح الطرق التي تم إغلاقها في العاصمة بغداد على خلفية الزيارة الرجبية.وذكرت المديرية في بيان تابعه “النور نيوز” ان “الخطة الامنية والخدمية لزيارة الامام موسى بن جعفر نجحت، و نود ان نبين ادناه ابرز الطرق التي تم فتحها في بغداد: 1- المشتل الثاني باتجاه المشتل …

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