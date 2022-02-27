وزارة الأنتحار..!

2022/02/27 | 13:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/سمير داود حنوش … وزارة نتمنى من السادة قادة الكتل والسياسيين ومن الذين أنعم الله بهم علينا ممن يُفضّلون مصالح بلدهم على منافعهم ومصالحهم الشخصية أن يتم إستحداثها وإضافتها إلى الوزارات والمناصب الوهمية والهيئات الفضائية التي تستحدثها متطلبات إقتسام الغنائم والكعكة بين أصحاب المغانم لتسهيل عملية إنتحار أي شخص يرغب بذلك وتعريفه بالطرق المناسبة للموت […]

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