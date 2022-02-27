ترامب يشيد ببوتين ويكرر ادعاءاته بشأن الانتخابات الأمريكية

2022/02/27 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين “الذكي”، منتقدا القادة الغربيين الذين اعتبرهم “أغبياء جدا”، وذلك في خطاب ألقاه مساء السبت، خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين الأميركيين في أورلاندو بفلوريدا.

وقال ترامب “المشكلة ليست أن بوتين ذكي، لأنه بالطبع ذكي”، مضيفا “المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء جدا”، معتبرا أن “ضعف” خلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن هو السبب في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع الرئيس السابق خطابه الذي استمر 86 دقيقة، قائلا “كما يفهم الجميع، لم تكن هذه الكارثة المروعة لتحدث أبدا لو لم يتم تزوير انتخاباتنا”.

وترك ترامب الجمهور في حالة من عدم اليقين بشأن رغبته في مواجهة بايدن شخصيا للفوز بالرئاسة، لكنه لمح إلى ترشح محتمل في عام 2024 بقوله “فعلنا ذلك مرتين وسنفعل ذلك مرة أخرى”، مقدمًا هزيمته في عام 2020 على أنها نصر.

المصدر: AFP

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