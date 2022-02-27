الحدث الأوكراني وفضيحة الصدمة والترويع الأميركية! - علاء اللامي

2022/02/27 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي نفهم - وقد نتفهم - أن ينحاز البعض إلى الجانب القومي الروسي أو إلى الجانب الأوكراني المدعوم من عدونا التقليدي الغربي الأطلسي، في الحرب الدائرة الآن على الأراضي الأوكرانية، فحق الناس في التفكير والاختلاف واتخاذ الموقف المناسب حق طبيعي ومحترم، إنما المثير للعجب هو أن يتحول محلل أو "مثقف ما" على القنوات العربية والناطقة باللغة العربية أو على مواقع التواصل إلى بوق حماسي لهذا الطرف أو ذاك، "فتأخذه الجلا ......





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