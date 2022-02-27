القبض على متهم بالابتزاز والاعتداء على احد التجار في ميسان

2022/02/27 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم

الاحد، القبض على متهم مطلوب بجرائم

الابتزاز والاعتداء ، في إحدى مناطق

مدينة العمارة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "شعبة مكافحة إجرام

حطين

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