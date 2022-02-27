مصادر سياسية: البرلمان يوشك على الانتهاء من تشكيل اللجان النيابية

2022/02/27 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد البرلمان العراقي ،غداً الاثنين، جلسة برلمانية اعتيادية، في إطار مساعي رئاسة البرلمان لأخذ دوره الرقابي والتشريعي وعدم التأثر بأزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر نيابية إنّ البرلمان على وشك الانتهاء من تشكيل اللجان، مشيرة الى انه تم التوجه إلى زيادة عدد اللجان إلى 26 لجنة، لزيادة الدور الرقابي للبرلمان، وشددت على أنّ تشكيل اللجان يتم مهنياً، ووفقاً للاستحقاق الانتخابي والاختصاص لكل عضو.

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