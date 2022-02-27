مصرف الرافدين يحدد فوائد حسابات التوفير والوديعة الثابتة

2022/02/27 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصرف الرافدين ،اليوم الأحد، إن “فوائد حسابات التوفير تبلغ 4% تدفع للمواطنين لقاء ايداع اموالهم”.

واضاف المصرف في بيان ، أن “فائدة الوديعة الثابتة لمدة سنة تبلغ 5% للذين يودعون اموالهم بالمصرف”.

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