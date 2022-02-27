2022/02/27 | 13:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2HUtzxEqbh4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الامام الكاظم في ضمائر الشعائر وقصائدهم - يا هلا بالضيف الشاعر محسن الجوراني | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الامام الكاظم في ضمائر الشعائر وقصائدهم - يا هلا بالضيف الشاعر محسن الجوراني | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).