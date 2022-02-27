الحكومة توافق على نقل إرهابيي “الهول” إلى غرب الانبار وتحذيرات من تداعيات الخطوة

2022/02/27 | 13:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..حذر مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الاحد من مغبة موافقة الحكومة المحلية على عودة اسر إرهابيي داعش من مخيم الهول في سوريا الى قضاء حديثة غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” سكان قضاء حديثة غربي الانبار، حذروا الجهات الحكومية من الاقدام على نقل اسر […]

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