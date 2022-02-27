جوهر وحقيقة السياسة في العراق

2022/02/27 | 13:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن المياح || لو أثير سؤال مؤمن جاد عن جوهر وحقيقة الحراك السياسي في العراق بعد عام عام ٢٠٠٣م الذي سقط فيه النظام الدكتاتوري الشمولي المجرم الفاسد العفلقي الصدامي بسبب الغزو الأميركي البريطاني للعراق ، لإختلفت الأجوبة عليه بإختلاف مشارب الإنتماء ، وما تؤول اليه المصالح والمنافع لمن يدلو بدلوه التحليلي والتفسيري الذي […]

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