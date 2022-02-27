العتبة المقدسة تعلن عدد زائري الإمام الكاظم (ع)

2022/02/27 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الأحد، عن نجاح مراسم زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام)، فيما أشارت الى ان عدد الزائرين تجاوز الـ10 ملايين.وقالت العتبة في مؤتمر صحفي، إن “العتبة عملت على توفير الأجواء لضمان انسيابية الزيارة في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)”، مبينة “نعلن نجاح مراسم الزيارة”.وأضافت ان “عدد زائري الإمام […]

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