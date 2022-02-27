الدفاع تصدر توجيهاً لطلبة الدورة (112)

2022/02/27 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، توجيهاً لطلبة الدورة 112 المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "تعلن للطلاب المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الاولى الدورة 112 والذين اجتازوا كافة الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح ولم يحظروا في الموعد المخصص للمقابلة النهائية ولكافة المحافظات مراجعة الكلية العسكرية الاولى في الرستمية يوم السبت المصادف 5/3/2022 بدلا عن يوم الاثنين المصادف 28/2/2022 لغرض اجراء المقابلة النهائية".

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