عدد الزائرين يتجاوز 10 ملايين.. العتبة الكاظمية تعلن نجاح زيارة الامام الكاظم ع

2022/02/27 | 13:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة الكاظمية المقدسة: عدد زائري الإمام الكاظم عليه السلام تجاوز الـ10 ملايين.

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