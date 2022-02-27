أكثر من 10 ملايين زائر يؤدون زيارة الإمام الكاظم

2022/02/27 | 13:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت العتبة الكاظمية، الأحد، استقبال أكثر من 10 ملايين زائر خلال مراسيم إحياء زيارة الإمام الكاظم.

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