محافظ بغداد يعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة الامام الكاظم (ع)

2022/02/27 | 13:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الاحد، عن نجاح الخطة الخدمية الخاصة بتأمين زيارة الامام موسى الكاظم (ع).وقال العطا في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تم تخصيص أكثر من ١٠٠ عجلة لنقل الزائرين، كذلك تسخير أكثر من ٥٠ آلية تتعلق خدماتها بتوزيع المياه، والتنظيفات، والمتابعة”.واضاف انه “تم التوجيه بدخول جهود […]

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