الدفاع توجه دعوة الى طلبة الدورة 112

2022/02/27 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن موعد المقابلة النهائية للطلبة المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الاولى الدورة 112.

ودعت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز "الطلاب المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الاولى الدورة 112 والذين اجتازوا كافة الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح ولم يحظروا في الموعد المخصص للمقابلة النهائية ولكافة المحافظات مراجعة الكلية العسكرية الاولى في الرستمية يوم السبت المصادف 5/3/2022، بدلا عن يوم الاثنين المصادف 28/2/2022 لغرض اجراء المقابلة النهائية".

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