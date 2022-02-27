الدفاع تحدد موعد المقابلة النهائية للطلبة المقبولين في الكلية العسكرية

2022/02/27 | 13:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن موعد المقابلة النهائية للطلبة المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الاولى الدورة 112.ودعت الوزارة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، “الطلاب المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الاولى الدورة 112 والذين اجتازوا كافة الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح ولم يحظروا في الموعد المخصص للمقابلة النهائية ولكافة المحافظات مراجعة […]

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