2022/02/27 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة ما فعله صدام حسين في الكويت، فعله فلاديمير بوتين في أوكرانيا، الذي يبدو فيه بوتين لم يقرأ نتائج حرب الكويت، بل وسأذهب أبعد لأذكِّر والذكري تنفع المؤمنين وغير المؤمنين أيضًا، بأن جدار برلين سقط وأراد الرئيس الروسي احيائه وقد ظنّ العالم أنهُ تعلم من أسلافه وأنظم إلى النظام العالمي الجديد وأنقذ شعبه من مغامرات خارجية تحت يافطة الدولة العظمى الأولى بالعالم، ليسقط مرة أخرى في مستنقع أسوأ بمراتٍ عدة من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسخه بوتين مجرم الحرب... - احمد جمعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسخه بوتين مجرم الحرب... - احمد جمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).