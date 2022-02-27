هكذا تدفع الشعوب تكلفة خطايا حكامها - حمدى عبد العزيز

2022/02/27 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز بعيداً عن التأييد أوالتنديد يشغلني سؤال حول الأوضاع في أوكرانيا ..



وهو كيف أغمضت النخب الأوكرانية الحاكمة أعينها عن حقائق التاريخ والجغرافيا وعن الانشغال بالحقائق الأساسية للذات الأوكرانية وعوضاً عن ذلك تبنت مشروعاً يلغي حقائقاً للذات الأوكرانية يرجع تاريخ تعمقها وتأصلها إلي القرن التاسع الميلادي وحتي الحقبة السوفيتية التي هي - وإن انقضت - لم تنقضي آثارها في الواقع ولامارتبته من مسئوليات علي ......





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