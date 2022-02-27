سيمور هيرش في مذكرات استقصاءاته .. -1 - سعيد مضيه

2022/02/27 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه 1- زيوف ديمقراطية الليبرالية تنطوي مذكرات سيمور هيرش، "مذكرات صحفي استقصائي"، على كم هائل من البينات، حيث بزغ المحافظون الجدد ينشرون فاشية الليبرالية الجديدة.



تعقب هيرش كل ما تخفيه دعاية الليبرالية، ليكتشف التضاد بين جوهرها- الليبرالية ( نظام التفاهة حسب وصف الدكتور ألان دونو) وواجهتها البراقة.



ترجم كتاب المذكرات الدكتور محمد جياد الأزرقي وصدر بالعربية عن الدار العربية للعلوم ناشرون، أيار / ......





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