2022/02/27 | 13:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكدت دائرة صحة ديالى، الاحد، بان 75% من وفيات كورونا خلال شباط الجاري تصلنا في حالة حرجة للغاية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” شباط هو الاعلى في احصائيات وفيات كورونا منذ ظهور الوباء وحتى الان لافتا الى ان 75% من الوفيات كانت تصل بالاساس حرجة للغاية وفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ديالى: 75% من وفيات كورونا تصلنا في حالة حرجة” للغاية”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ديالى: 75% من وفيات كورونا تصلنا في حالة حرجة” للغاية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).