محافظ بغداد يعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (عليه السلام)

2022/02/27 | 13:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأحد، نجاح الخطة الخدمية الخاصة بتأمين زيارة الامام موسى الكاظم (عليه السلام).

وقال العطا في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم تخصيص أكثر من 100 عجلة لنقل الزائرين، كذلك تسخير أكثر من 50 آلية تتعلق خدماتها بتوزيع المياه، والتنظيفات، والمتابعة".

واضاف "تم التوجيه بدخول جهود إضافية لدعم أعمال التنظيف في مدينة الكاظمية المقدسة، من خلال تسخير كابسات مديرية بلديات بغداد، لمساندة الإخوة في أمانة بغداد وجهودها في تنظيف المدينة".

وأشار محافظ بغداد إلى "نشر عدد من الحاويات المترية على مسارات الزائرين، وتزويد الفرق البلدية بعدد كبير من أكياس النفايات، فضلا عن العمل مع الدوائر البلدية في التنظيف"، مقدما الشكر لـ"جميع الاجهزة الامنية على توفير الحماية اللازمة الى الزائرين، والثناء العظيم للجهود البلدية والصحية، واصحاب المواكب الحسينية والفرق التطوعية التي ساهمت بشكل فاعل في إنجاح الزيارة".

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