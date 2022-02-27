2022/02/27 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلجيكا تغلق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية (رئيس الحكومة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحكومة: بلجيكا تغلق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحكومة: بلجيكا تغلق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).