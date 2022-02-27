2022/02/27 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الاوكرانية ،اليوم الأحد، فرض حظر التجوال بالعاصمة كييف من الساعة الخامسة مساء ولغاية الثامنة من صباح الاثنين.

ويأتي هذا وسط تصاعد الاوضاع الانسانية سوءا واضطرار مئات الآلاف لمغادرة منازلهم والنزوح الى مناطق أكثر أمانا.

وفي هذا السياق قالت الامم المتحدة ان مئة وعشرين ألف أوكراني عبروا الحدود متوجهين الى دول الجوار في حين قالت رومانيا انها استقبلت اربعة عشر الف أوكراني منذ بداية الأزمة.

وفي الاثناء اعلنت كل من رومانيا وجمهورية التشيك اغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر التجوال في كييف ومئات الآلاف ينزحون نحو مناطق أكثر أمانا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر التجوال في كييف ومئات الآلاف ينزحون نحو مناطق أكثر أمانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).