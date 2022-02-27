الاتحادي الوطني: إثارة قضية العفو الرئاسي محاولة للطعن بنزاهة الرئيس

2022/02/27 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي ،اليوم الأحد، ان إثارة قضية العفو الرئاسي عن أحد المتهمين في الوقت الحالي ليست لنوايا حسنة بل ضمن المساعي الرامية للطعن في نزاهة رئيس الجمهورية.

وقال يزيدي ان الرئيس صالح مارس صلاحية دستورية لا غبار عليها ثم وجه بإجراء تحقيق في العفو ذاته واذا كان هنالك اي خلل قانوني فيه مبينا ان نتائج التحقيق ستنشر أمام الرأي العام لأن القضية أثيرت لأهداف وغايات سياسية.

واضاف يزيدي ان الذين يدعون ارتكاب الرئيس خرقا دستوريا يجهلون بالأساس ما ورد في الدستور العراقي وغ

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