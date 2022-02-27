الدفاع تعلن عن موعد المقابلة النهائية للمتقدمين الى الكلية العسكرية

2022/02/27 | 13:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن موعد المقابلة النهائية للمتقدمين الى الكلية العسكرية.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه على “الطلاب المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الاولى الدورة 112 الذين اجتازوا كافة الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح ولم يحضروا في الموعد المخصص للمقابلة النهائية ولجميع المحافظات مراجعة الكلية العسكرية […]

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