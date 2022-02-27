الساعدي: لقاء الحلبوسي والخنجر بأردوغان تعتريه العديد من الشبهات

2022/02/27 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وصف المحلل السياسي عدنان الساعدي , الاحد , لقاء الحلبوسي والخنجر مع الرئيس التركي ارودوغان وبحضور رئيس المخابرات التركية بالمشبوه , مشيرا الى ان زيارة رئيس البرلمان يجب ان تجري عبر القنوات الدبلوماسية العلنية وان يتم تشكيل وفد نيابي بصحبته.وقال الساعدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” […]

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