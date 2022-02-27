شرطة البصرة توضح بشأن جثة الطفل حديث الولادة: تحقيقات لمعرفة هويته

2022/02/27 | 14:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – ناس

أصدرت شرطة البصرة، الأحد، توضيحاً حول جثة الطفل "حديث الولادة"، مؤكدة أنه تم إرسالها للطب العدلي، وفتح تحقيق في الأمر.

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وقالت الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 شباط 2022)، إنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وجود طفل مقتول وقد تم استئصال احدى كلياته، نود ان نوضح ان الطفل وجد ميتا وبعد التواصل مع احد الاطباء الاختصاص اوضح بعدم الاستفادة من الكلية لاي انسان الا بعد اكمال سن الثامنة عشر وان الجرح الموجود في بطن الطفل يحتمل ان يكون لخروج الفضلات".

وأكدت الشرطة أنه "لغرض الحصول على المعلومات الاكيدة تم ارسال جثة الطفل الى الطب العدلي وتم فتح تحقيق جنائي للتوصل الى هوية الطفل ومعرفة ملابسات الحادث".

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