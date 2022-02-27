2022/02/27 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين في "سيتزن لاب" (Citizen Lab)، وهي هيئة مراقبة للحقوق الرقمية تابعة لجامعة تورونتو، الأوكرانيين من استخدام خدمة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لأن ذلك سيجعلهم أهداف سهلة للهجمات الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ترحيب أوكرانيا.. باحث يحذر من خطورة إنترنت "ستارلينك") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ترحيب أوكرانيا.. باحث يحذر من خطورة إنترنت "ستارلينك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).