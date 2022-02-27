2022/02/27 | 14:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، اليوم الاحد، بانتحار شابة داخل منزلها شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “فتاة من تولد عام ٢٠٠٦ اقدمت عى الانتحار باسلوب ربطة حجاب (شال) داخل منزلها ضمن منطقة البلديات، مقابل نادي الصناعة شرقي بغداد”.وأضاف المصدر انه “لم تعرف لغاية الان اسباب الانتحار”، دون ذكر […]

ظهرت المقالة انتحار شابة داخل منزلها شرقي العاصمة بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شابة داخل منزلها شرقي العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شابة داخل منزلها شرقي العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).