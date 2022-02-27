2022/02/27 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، اليوم الاحد، ان هندسة الحشد والميرة والطبابة وبقية تشكيلات الحشد الشعبي حضروا بزيارة الإمام الكاظم بعشرة اضعاف في هذا العام عن العام السابق.

وقال الكوفي في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد عمليات الحشد الشعبي حسين السماحي وعدد من قيادات الحشد ان "الحشد الشعبي نسق مع جميع الأجهزة الأمنية المشاركة بالزيارة لإنجاح الخطط الأمنية والخروج بأفضل نتائج من حيث تأمين الزائرين وخدمتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن مشاركته بعشرة اضعاف العام السابق في الزيارة الرجبية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن مشاركته بعشرة اضعاف العام السابق في الزيارة الرجبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).