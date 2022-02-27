كردستان: سنواصل المفاوضات مع بغداد حول قرار الاتحادية

2022/02/27 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

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قالت وزيرة الاقليم لشؤون البرلمان فالا فريد ،اليوم الأحد، إن حكومة الإقليم ستواصل المفاوضات والحوارات مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حل حول قضية النفط والغاز بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت فريد إن القرار سياسي ومخالف لمواد وفقرات الدستور العراقي، مؤكدة أن حكومة الاقليم ستواصل المفاوضات والحوارات مع بغداد لمعالجة هذه المشاكل.

وأضافت أن برلمان كردستان كجهة تشريعية، والمؤسسات كافة في الإقليم سيكون لها القول الفصل في هذا الموضوع.

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