"الواد وأبوه"... جديد "الزعيم" عادل إمام بات مؤكدًا

2022/02/27 | 14:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المنتج عصام الإمام شقيق الفنان عادل إمام، أنه يحضر حاليًا لفيلم جديد من إنتاجه بعنوان "الواد وأبوه"، يجمع "الزعيم" بابنه الأصغر الفنان محمد إمام، ومن إخراج ابنه رامي إمام.

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