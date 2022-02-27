الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (ع)

2022/02/27 | 14:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي، حسين السماحي، اليوم الأحد، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (ع).وقال السماحي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تم اعداد الخطة الأمنية والخدمية لإنجاح زيارة الامام الكاظم عليه السلام بمشاركة جميع المعاونيات والمديرات والجهات الساندة والخدمية في الحشد الشعبي”، […]

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