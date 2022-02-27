2022/02/27 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيس الجمهورية يُعزي العراقيين بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:16

واع/

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