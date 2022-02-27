العتبة الحسينية تعلن حصيلة معالجات طب الحشود خلال زيارة الامام الكاظم عليه السلام ..صور

2022/02/27 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة اليوم

الاحد عن الحصيلة النهائية لمعالجات طب

الحشود المنفذة خلال زيارة الامام

الكاظم عليه السلام والتي انتهت اليوم

ونقل بيان لهيئة الصحة والتعليم الطبي

بالعتبة وحصلت وكال

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