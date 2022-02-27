العتبة الكاظمية المقدسة: عدد زائري الإمام الكاظم عليه السلام تجاوز الـ10 ملايين

2022/02/27 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم

الأحد، استقبال أكثر من 10 ملايين زائر

خلال مراسيم إحياء زيارة الإمام الكاظم.

وذكرت العتبة المقدسة في مؤتمر صحفي، ان

"العتبة عملت على توفير الأجواء لضمان

انسيابية

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