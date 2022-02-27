نائب كردي: قرار عفو “صالح ” عن تاجر مخدرات اتخذ لإغراض سياسية ويهدد تنفيذ القانون

2022/02/27 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل , الاحد , قرار رئيس الجمهورية برهم صالح باصدر عفو خاص عن نجل لؤي الياسري محافظ النجف السابق بعد إدانته بتجارة المخدرات بغير الدستوري ، مؤكدا ان القرار متاجرة بمشاعر المواطنين ويجب محاسبته لحنثه باليمين .وقال خليل في تصريح لـ / المعلومة […]

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