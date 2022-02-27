قوات جمهورية لوغانسك تعلن تحرير بلدتين جديدتين

2022/02/27 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تحرير بلدتي نوفواختيركا وسموليانينوفو من سيطرة الجيش الأوكراني، وفق ما جاء في بيان نشرته على “تلغرام”.وجاء في البيان أن “القوات الشعبية تواصل تحرير الأراضي التي تحتلها كييف.وفي 27 فبراير، قامت وحدات دفاعية بتحرير بلدتي نوفواختيركا وسموليانينوفو من القوات المسلحة الأوكرانية”.وكان ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، […]

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