كوريا الشمالية: الولايات المتحدة هي السبب العميق للأزمة الأوكرانية

2022/02/27 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

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اعتبرت كوريا الشمالية ،اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة هي السبب العميق للأزمة الأوكرانية في أول رد فعل رسمي تعلنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكدت رسالة وضعت على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الكورية الشمالية أن السبب العميق للأزمة الأوكرانية يكمن في استبداد وتعسف الولايات المتحدة وتبنيها معايير مزدوجة حيال بقية العالم، وبالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم السلام والاستقرار.

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