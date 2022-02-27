رئيس حكومة الإقليم يوجه بتوفير الميزانية اللازمة لإجراء الانتخابات

2022/02/27 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ،اليوم الأحد، بتخصيص ميزانية لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بالموعد المحدد لها.

حكومة الاقليم قالت في بيان لها، ان البارزاني أصدر امرا قرر فيه توصية ديوان رئاسة مجلس الوزراء وجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغية توفير الميزانية والمستلزمات الخاصة للعملية الانتخابية ليتسنى اجراؤها في موعدها المحدد.

وكان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني قد حدد الاول من تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمان الاقليم.

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