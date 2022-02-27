2022/02/27 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد رفيق الصالحي عن تحالف الفتح، اليوم الاحد، الإطار التنسيقي مصرون على إعادة سعر صرف الدولار السابق.

وقال في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، ان "الإطار التنسيقي مصرون على إعادة سعر صرف الدولار السابق لان السعر الحالي حقق وفره ماليه لكن على حساب افقار الشعب العراقي".

وأضاف ان "فارق الزياده الموجوده في الفتره السابقه يفترض ان تصرف لحالات معينه تخص الشعب العراقي بالذات رفع معاناة العوائل الفقيره وخصيصاً الرعاية الاجتماعية يفترض ان رواتبهم ترفع من خلال زيادة سعر صرف الدولار".

وأوضح انه "يجب تحسين وضع البطاقه التموينيه وايضاً كثير من الامور يجب ان تُعالج من خلال الفرق الزائد بسعر صرف الدولار ".

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