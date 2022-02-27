برهم صالح: الإمام الكاظم نصر مبادئ الحق والعدالة ورفض الظلم

2022/02/27 | 14:32 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس الجمهورية يُعزي العراقيين بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)

أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب العراقي وإلى الأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، وهي مناسبة عظيمة لاستلهام المُثل العليا التي ضحى من أجلها الإمام الكاظم وآل بيته الأطهار، وتحمّل الصعاب بصبر والإصرار على نصرة مبادئ الحق والعدالة والإنسانية ورفض الظلم والاضطهاد .

ونُحيّي الجموع المليونية الحاشدة الزائرة لمرقده الشريف في الكاظمية المُقدسة، ونشد على يد مواكب العزاء والقائمين على خدمة الزائرين، وقواتنا المسلحة التي بذلت جهودا كبيرة في تأمين وحماية الزائرين، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ العراقيين ويحمي بلدنا من كل سوء ومكروه.

برهم صالح

رئيس الجمهورية

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