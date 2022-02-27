2022/02/27 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الميناء الرياضي، إنهاء تعاقده مع المدرب أمين فيليب بالتراضي.وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي حيد الحمود لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة نادي الميناء، قررت إنهاء عقد المدرب أمين فيليب بالتراضي مع المدرب وقدمت شكرها له على الفترة التي قضاها مع الفريق”.وأضاف أن “الإدارة قررت تسمية المدرب أحمد رحيم، لقيادة الفريق في […]

ظهرت المقالة رسمياً..



نادي الميناء ينهي عقد المدرب أمين فيليب بالتراضي أولاً على ايرث نيوز.

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