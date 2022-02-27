الأمم المتحدة: 50% من القمح الذي يستخدمه برنامج الأغذية العالمي يأتي من أوكرانيا

2022/02/27 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيثس ،اليوم الأحد، إن خمسين بالمئة من القمح الذي يستخدمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يأتي من أوكرانيا،

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه بشأن القصف الذي تعرضت له مراكز حضرية، في جميع أنحاء أوكرانيا، وورود تقارير عن إصابات بشرية وأضرار لحقت بالبنية التحتية السكنية، لافتا الى تأثير التصعيد المستمر والقلق المتواصل إزاء التقارير المتعلقة بفرار السكان بحثا عن الأمان والحماية.

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