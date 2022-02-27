زيلينسكي: أوكرانيا سترفع قضية الغزو الروسي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي

2022/02/27 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيلينسكي: أوكرانيا ترفع قضية الغزو الروسي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي

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