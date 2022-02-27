2022/02/27 | 14:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بات المدرب أحمد رحيم، مرشحاً ساخناً لتدريب فريق كرة القدم بنادي الميناء.وقال مصدر في ادارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب احمد رحيم من أبرز الاسماء المرشحة لتدريب نادي الميناء في الموسم الحالي”.واضاف ان “مباراة الميناء أمام نفط الوسط من المحتمل أن تكون الاخيرة لامين فيليب مع الفريق بعد سلسلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحمد رحيم مرشح ساخن لتدريب الميناء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحمد رحيم مرشح ساخن لتدريب الميناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).